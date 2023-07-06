監察院調查513停電事故，意外揪出「黑電」疑雲。侯友宜競選辦公室發言人陳柏翰表示，報導指出本應作為備用電源的核二、三廠機組，卻有長達18個月供作調度電源「例外變常態」，不但顯示缺電是不折不扣事實，更代表民進黨宣稱的「非核家園」一切攏係假。民進黨政府平時說要廢核，缺電危機時又偷用核電，顯然是「口嫌體正直」，如此荒謬的行徑，全國人民還敢相信民進黨的能源政策？請民進黨麥擱騙！

陳柏翰指出，近兩年全台發生多起大停電事故，民進黨都聲稱是疏失，沒有缺電危機，但今天監察委員調查結果出爐，不但缺電，甚至為掩飾長期以備用核電機組發電的事實，未將發電量納入電業年報。民進黨為了選舉掩蓋事實，讓本應以民生為重的公營企業台電公司變成選舉機器，配合藏「黑電」說謊，令人感到荒謬至極。

陳柏翰說，日前賴清德辦公室聲稱「核一廠已不具發電條件」才被專家狠狠打臉，今天台電又被監察院抓到用核發電卻藏黑電。而諷刺的是昨天有工商界拋出缺電疑慮時，行政院副院長鄭文燦還在公開場合竟還大喊「台灣不缺電」，由此來看民進黨的能源政策真的相互矛盾一團亂，甚至為了政治操作，滿黨都是謊言。

陳柏翰指出，針對能源政策，侯友宜已經具體提出「穩定、安全、減碳」的三大原則。核一、核二廠經國際標準安檢測試且安全無虞後，依法延役20年；核三機組在明、後年到期後，也必須準備延役；至於核四廠則要經過國際頂尖專家的檢驗跟評估，並經過國際標準程序檢驗後，確保萬無一失，才可以重啟。

「要用核電就光明正大去用」陳柏翰說，這句監察委員給台電的警告，一樣也要原封不動地送給賴清德及民進黨政府，之前賴清德曾說緊急時刻才會用核電，從現在看起來每天都是緊急時刻，而既然核電在當前已是無法排除的選項，那就請民進黨大方承認非核家園做不到，並將核電納入選項以解決缺電問題，不要繼續汙名化核電。