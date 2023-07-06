近年來霹靂舞愈來愈流行，也深受年輕人喜愛，甚至已成為奧運的項目之一，為了鼓勵街舞愛好者勇敢追夢，高市府青年局將於9月2日在高雄流行音樂中心海音館舉辦「雄爭舞鬥國際街舞大賽」，其中，排舞賽成人組冠軍獎金高達18萬元，邀請全國舞林高手前來享受尬舞的熱情魅力。

高市府青年局長張以理表示，2024年巴黎奧運已將霹靂舞納入正式競賽項目，青年局此次舉辦街舞大賽，就是希望號召青年以競賽的方式相互交流，期望將街舞運動向下扎根，共同將高雄打造為最支持街舞藝術文化的城市。今年「雄爭舞鬥國際街舞大賽」賽事組別分有排舞競賽、Battle競賽和K-pop即播即跳

青年局表示，為了持續推廣街舞運動風氣及擴大國際交流，此次賽事將結合9月9日高市府運發局舉辦的「2023高雄RCBIC霹靂舞國際大賽」，雄爭舞鬥Breaking Battle冠軍即成運發局RCBIC大賽的種子選手，無須海選直接晉級16強比賽，期望國內舞林高手可以一路過關斬將，與世界各地舞王、舞后同場競技，在奧運舞台發光發熱。

青年局指出，今年首次邀請到征戰世界各地且擁有眾多輝煌戰績的街舞團隊「築夢者」於決賽擔任表演嘉賓，希望透過「築夢者」新世代的街舞能量，鼓勵喜愛街舞的年輕人追求目標、敢於作夢。此次「2023雄爭舞鬥國際街舞大賽」賽事總獎金高達45萬，其中，排舞賽成人組冠軍獎金高達18萬元。