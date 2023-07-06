為提供外送機車及民眾洽公等短暫停放需求，台北市停車管理工程處2019年起在北市設置限停15分鐘機車格，但發現民眾實際停放時間較長，因此自7月20日起，全市30處233格限停15分鐘機車格將調整為「機車限時停車位」，最長提供停放40分鐘，前20分鐘免費，若要再次延長20分鐘則收費20元。

停管處指出，目前全市30處、233格限停15分鐘機車格，逾時處600元以上罰鍰。7月20日起調整為每次停放20分鐘，並得延長1次，0至20分鐘免費，20至40分鐘則收費20元，超過40分鐘者，則依《道路交通管理處罰條例》處以600元以上、1200元以下之罰鍰。

停管處解釋，標誌牌面將採圖例式設計，牌面上方為圖例與管制說明、下方則為管制時間表。民眾可依圖例了解管制方式，再依停放時段及管制內容停放車輛。民眾若有建議新設置機車限時停車位之地點，可至北市府「市民服務大平台網站申請。

停管處提醒，限時停車格不適用全市每日一張單、機車月票及電動機車停車免費等優惠措施。