近日新竹縣發生大範圍瓦斯外洩、氣爆事件，釀成7人輕重傷，更造成16歲少年在臥室睡夢中遭到嚴重炸傷，全身91％燒燙傷。消基會呼籲瓦斯公司應緊急加强使用端的瓦斯安全防範措施，包括全面更換用戶微電腦瓦斯錶外，更應就用戶的熱水器及瓦斯爐等加裝超壓及超流遮斷開關閥，避免意外事故的再度發生。

消基會曾查詢目前瓦斯遮斷器市場價格，每個約在350元至400元間，使用年限約在5年以上，所費並不高，但熱水器及瓦斯爐加裝了超壓及超流遮斷開關閥，卻足以保障用戶身家生命財產安全，天然氣公司實應全面負擔該項費用，以保障消費者使用安全。

消基會提及，瓦斯供應業者一直鼓吹用戶應將傳統機械瓦斯錶更換為安全性較高的微電腦瓦斯錶，但更換後另需負擔40元租金的考量，但微電腦天然氣表乃是業者輸供用戶瓦斯、計算用戶使用度數及計價收費的必要設置，理應由瓦斯公司自行負擔裝設成本，不應由消費者負擔，其向住戶收取租金，將營利設備成本轉嫁給消費者承擔，實不合理。

消基會建議，業者應高頻率地就各項管線設備、門閥、開關，進行定期、不定期安全檢查，未雨綢繆，防患於未然，避免事故的發生、中央及地方主管機關亦應定期、不定期地就瓦斯、氣體管線、門閥、開關安全嚴查密訪，避免業者的草率、輕忽，甚至故意違法，釀成大禍。

消基會建議，未來能源管線埋設仍應以埋設在維生管道內，除檢修維護較容易外，也比較不會有腐蝕鏽損或斷裂破損狀況；國內瓦斯警報器暨一氧化碳探測器的卻未受到重視，普及率亦低，主管機關應加速教育及宣導。