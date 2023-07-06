時序進入夏季，天氣越來越炎熱，今年7月3日全球均溫達17.01度，成為世界有史以來最熱的一天，台灣近日也有部分地區出現38度以上高溫，許多人都出現疲倦、沒胃口的「夏日疲勞症候群」，該如何才能趕走夏日疲倦？除了多喝水、多攝取蔬果，也應多吃蛋白質食物並減少攝取咖啡因。

氣象局近日多次發布高溫警戒，除了外出要注意防曬、多補充水分，炎炎夏日，許多人也熱到受不了，紛紛感覺疲倦、沒胃口，健身業者World Gym指出，炎熱的天氣讓人無精打采，且感到食慾消退、煩躁，就是統稱的「夏日疲勞症候群」，疲倦感就是因身體透過代謝、排汗等方式散熱、維持體溫平衡而產生。

如何才能在夏季保持活力，避免工作、學習效能降低？World Gym提出4招撇步，首先就是要增加蛋白質的攝取，業者指出，蛋白質能提供身體持久的能量，幫助修復受損組織及維持肌肉功能，因此，富含蛋白質食物可幫助遠離疲勞，建議多吃雞胸肉、魚類及堅果、豆類食物。

此外，有些人因夏日疲倦感覺精神差，會喝杯冰涼咖啡消暑又提神，卻不知其實是錯誤的方法，World Gym指出，高溫環境下，人類身體會透過排汗降溫、散熱，此時若攝取過多咖啡因會加速身體脫水，反倒加重疲勞感。

高溫環境會增加身體消耗能量、水分及電解質，因此應多補充水分，避免因流汗導致身體水分過度流失產生脫水及疲勞感；另蔬菜、水果富含維生素、礦物質及抗氧化劑，建議選擇深綠蔬菜及水份高的瓜類水果。