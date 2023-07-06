台中市大肚區傳出工人遭電擊意外！年約63歲韓姓工人6日上午8點17分於興和路修剪樹木時遭到高壓電電擊，當場失去生命跡象送醫，目前恢復生命跡象於加護病房治療中。對此，台中市勞檢處已派員到場檢查，如違反職安法，最高可處30萬元罰鍰並停工改善。

台中市大肚區興和路上午進行路樹修剪，63歲韓姓工人於上午8點17分修剪路樹時遭到高壓電電擊，當場失去生命跡象。台中市消防局獲報後，立即派遣烏日91前往搶救，消防人員予以CPR等急救處置後，送往烏日林新醫院搶救。

據悉，63歲韓姓工人到院時就有脈搏，急診進行急救跟插管，並緊急看電腦斷層跟檢查，找電擊傷的出入口，恢復生命徵象，目前在加護病房接受治療。

台電中區供電區營運處表示，當時承攬商員工執行竹木修剪前勘查，因吊車接近配電線，致韓姓工人感電昏迷休克送醫。針對此事件，台中市勞檢處說明，此案為台電台中供電區處發包路樹修剪，韓姓工人觸電受傷，勞檢處已派員前往檢查，如查有違反《職業安全衛生法》規定，將處新台幣3萬元以上、30萬元以下罰鍰並停工改善。