行政院會6日拍板「房屋稅差別稅率2.0方案」，囤房修法朝「全國歸戶」制，稅率還由現行1.5％至3.6％，調升至2％至4.8％，而建商餘屋持有年限在2年以內者，稅率也將調高為2％至3.6％。對此，民進黨立法院黨團副幹事長江永昌表示，行政院提出「房屋稅差別稅率2.0方案」是為了實現居住正義，這屆一開始就有討論，但房屋稅是地方稅，必須中央和地方一起配合。

民進黨發言人林楚茵表示，民進黨執政，為了居住正義，始終都在努力，包含租屋津貼、社宅能逐年增加，這是漸進式的，前幾天在新北市議會有關於囤房稅的討論，囤房稅其實是地方稅，也就是中央在制定後，地方政府必須要實施，但六都中只剩新北依舊維持最低的1.5％稅率。

江永昌指出，《房屋稅條例》2.0版是回應社會聲音，要在居住正義上逐步實現，在立院這屆一開始，時任財政部長蘇建榮，其實也有提出跟社會大眾討論過，不過在當時並未即刻推出，是因為房屋稅是地方稅，中央地方要一起努力配合，所以在這期間，各縣市有關非自住囤房稅在自治條例中，以全數累進方式大多縣市都有做到，非自住房屋在給付或給付以上時用「全數累進稅率」。

他認為，大家若認為居住正義做還不夠，中央就要加把勁回應，現在看到各縣市的囤房稅自治條例，大多也都在最高稅率3.6％以下，所以要如何修正房屋稅條例2.0，能否把範圍做改變、跟地方配合，這是相當重要的。至於條文內容或將來施行的細則辦法，就有待行政院持續跟社會對話，做更近一步的討論具體充實內容，由他們回應。