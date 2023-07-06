動感天后「CoCo」李玟本月2日輕生，5日不治身亡，粉絲除了留言哀悼，也看起她過往的片段，1月17日出生的李玟今年初才過48歲生日，過去她受訪談到一路打拚的故事，坦言自己從未因感情哭，只在工作有壓力的時候會偷偷哭給二姊看，她也坦言自己「很ㄍ一ㄥ啦」。

李玟當年從台灣出道發專輯，一路唱進奧斯卡頒獎典禮，成為華人之光，2005年她上《康熙來了》，被蔡康永問到在奧斯卡頒獎典禮唱歌需不需要給很多錢？或陪誰吃飯？李玟笑說不用，但當時經紀人打給她說有這個機會，剛好遇到愚人節，李玟第一時間還以為經紀人在開玩笑，沒想到是真的。

李玟和兩個姊姊感情好。（圖／中時資料照片）

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李玟說表演當下整個血往頭上衝，幾乎在台上聽不到音樂，也看不到台下的人，就是專注在自己的舞台，她更分享湯姆漢克斯後來在後台跟她打招呼、握手，稱讚她表演的非常好。至於當時的造型，她坦言會有一些設計師給錢、自我介紹，要求你穿他們品牌的衣服，後來表演完後，李玟印象最深刻是看到她姊姊在台下哭，「因為太感動了」。

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李玟隔年再上《康熙來了》，被問到這輩子會為了什麼事情大哭？她表示自己從沒有為感情哭過，這點她「很ㄍ一ㄥ」，最多就是因為工作壓力太大跟二姊哭訴抱怨。對照近日，李玟疑因婚姻觸礁受打擊，進而想不開辭世，讓粉絲感到無限惋惜。

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