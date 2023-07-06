因應美中對抗，歐美客戶基於地緣政治風險考量，紛紛要求廠商採取中國加一政策，將部分生產線移往東南亞及印度，以致區域型的貨運量增加，中菲行因為長期建構在東南亞及印度的行銷服務據點而增加相當的業務，中菲行走出3、4月貨運量的谷底，5月進入反彈，在掌握優質跨國企業的客戶，6月貨運量優於5月，但營收因為運價下跌而略微下降。

7月為傳統的航運市場旺季，中菲行建構的實體通路和虛擬數位平台的競爭力將發揮持續功效，以明確的市場定位，透過數位行銷推動中菲行在客戶供應鏈管理的價值服務，強化業務擴展的能力並透過數位轉型以半自動化創造效益及增加生產力，提高獲利動能。

各項業務6月營收方面，空運9.68億元，年減52.8％，營收占比58.1％；海運5.89億元，年減60.5％，營收占比35.3％；合同物流營收1.09億元，年減25.1％，營收占比6.6％。