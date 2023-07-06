山下智久臉蛋和身材都保持得相當好。（鄧博仁攝）

日本男神山下智久出道27年人氣不墜，臉蛋和身材都保持得相當得宜，一直是「帥哥」的代名詞，日前他和女神新木優子為主演電影《SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你》來台宣傳，接受台媒聯訪時，被問到台灣各地出現盜版「XX山下智久」，他本人也幽默回應：「欸～真的好榮幸」，現場有位男記者立刻舉手大喊：「我就是台北山下智久！」讓2位主演紛紛笑出聲來。

山下智久接著謙虛表示「我覺得沒有比這個更光榮的事了，這也讓我知道原來台灣也有很多男生支持我，雖然覺得不好意思，但我接下來會更努力，帶給大家更好的作品」，更不忘90度鞠躬感謝大家的厚愛，一旁的新木優子聽到後也忍不住跳出來爆料，「難怪粉絲見面會時，有很多男粉絲一看到山下智久，眼睛立刻變成愛心，聽到大家這麼說，終於知道是怎麼一回事了。」

山下智久此次在片中除了主演，還親自創作並演唱片尾曲〈I See You〉，他說「是拍完戲之後才錄這首歌，因此能帶著角色的感情來演唱。我也有參與作詞，跟導演表達了我的想法後加入了部份自己的意見。」新木優子也說，「MV中很多氣氛、場景都配合電影，讓我想起片中的各種事。整首曲調跟電影很搭，山下智久的歌聲也非常適合。」

最後被問到是否有機會來台灣開唱，山下智久立刻用英文回應：「I really want（我非常想要）！」並稱一定會更努力讓這個跟大家見面的機會成真。

《SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你》將於7月7日正式在台上映。