國民黨總統參選人侯友宜選情低迷，黨內尋求解方。國民黨立委鄭麗文今接受《千秋萬事》專訪時感慨，當初黨中央提名過程的錯誤，讓支持者分裂了，且侯友宜被徵召後，確實沒有準備好，現在情勢惡劣，他也呼籲國民黨要面對現實，若在野力量互相對殺，就是民進黨主席賴清德當選。

鄭麗文過去曾疾呼黨中央儘速徵召最強母雞侯友宜，不過近期的局勢發展卻讓她失望。她指出，黨中央的提名過程犯了錯誤，把提名給複雜化，讓鴻海創辦人郭台銘也參與，結果導致支持者分裂，即便黨高層團結一致，支持這卻分裂了，黨中央以為郭經過君子之爭就會回來，結果是他現在準備要獨立參選。

對於侯友宜，鄭麗文也感慨，本來以為侯在被徵召前說專心市政，但實際有在準備，沒想到他當初還真的沒有腳踏兩條船，真的在專心市政，對於總統選舉沒有去做準備。

鄭麗文表示，3個月前她認為在國際局勢變化下，加上人民期待政黨輪替的氛圍下，國民黨這局「怎麼可能輸？」但是現實狀況卻是支持者分裂，甚至彼此互罵，即便情勢有利，最後也會因為在野力量互打，結果就是民進黨繼續執政，重演2000年總統大選悲劇。

鄭麗文直言，今年選戰是「一場不正常的仗」，國民黨去年地方選舉拿下大勝，結果提不出個總統候選人，民眾黨反而是全黨「只有一個總統候選人」。國民黨不要再幻想自己百年大黨，這次再輸就得在這時代結束了。

她不諱言，「如果國民黨還是這麼弱的話，就不要去排除支持別人的可能性，否則國民黨的存在變相成為支持賴清德，我沒辦法眼睜睜看國民黨變這樣。」

鄭麗文說，侯友宜沒有準備，那應該換一個身經百戰，「身上有傷痕」的，說不能換侯是把重擔丟給侯友宜，國民黨應該靜下心思考黨內誰有能力出來團結藍營。她認為，像是前高雄市長韓國瑜，如果願意出來，那所有人都要靠邊站了，因為他能量太強大，「現在還來得及幫每個人做最好安排。」

鄭麗文認為，國民黨全代會前必須要有所突破，再好好想想最強母雞在哪？現在黨主席朱立倫不給大家空間，如果完全沒有轉機的話，國民黨就要認了，為了不讓民進黨繼續執政，「就得跟強的合作」，國民黨不用再想每次都要選正的，除非9月還能變回第2名，不然應該要找出真正的最強母雞。