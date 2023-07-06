阿爆一連演唱7首經典歌曲。（花蓮縣政府提供）

暑假最盛大、卡司最強的「2023花蓮夏戀嘉年華」，5日起正式在花蓮市東大門廣場盛大展開，開幕大秀「原民搖擺夜」，由金曲天團動力火車壓軸，加上阿爆、舞思愛、莫宰羊、PONAY、許含光精彩演出。

原民天團動力火車，早早就有歌迷前來朝聖，每一首歌都是經典連發，現場玩起猜歌遊戲，只要說出接下來是幾個字的歌，歌迷立馬猜出歌名，讓動力火車驚呼「你們怎麼都知道！」現場與「火車迷」大合唱，夏戀嘉年華宛如大型KTV，歌迷們如癡如醉。

金曲歌后阿爆受邀到花蓮夏戀，帶了不同族群的原住民共同演出，團隊有來自卑南、排灣、阿美的歌手，展現原住民的天籟美聲。曲目的安排上有饒舌流行，也結合了原住民的曲調，一連演唱了7首經曲串燒，全場跟著優美樂聲加上律動搖擺，阿爆笑說「回去大家手臂一定都瘦了」。

夏戀邁入第16年，今年卡司齊聚天王、天后、天團、文青獨立樂團等，是全台規模最大的音樂嘉年華，超過30組卡司巨星輪番演出，接下來包括三金歌王盧廣仲、創作鬼才黃明志、金曲歌后魏如萱、文青天團告五人、嘻哈天團玖壹壹都將接力上陣。黃明志全力準備演出，放話：「帶著樂團一起來演出，3個星期前就開始練習了、準備更好玩的表演。希望帶給大家不一樣的表演，加上樂團的演出內容會會更豐富，也比較有音樂性。希望大家拭目以待！」

相隔5年回歸夏戀，黃明志大力稱讚：「想不到花蓮有那麼大的音樂節，而且是連續好幾天的，這個是很難得的。那時候是我真正第一次認真來花蓮參觀，發現這裡的觀光各方面都很新奇很好玩，也去了一些部落參觀，讓我大開眼界，夜市也做得很大。我相信第一次來到花蓮的人都會跟我一樣，對這裡的很多東西感到震驚。」推薦來花蓮肯定得吃海鮮，因為又便宜又新鮮，也可以去天空之境騎沙灘摩托車。

金曲歌后魏如萱是花蓮女兒，將於8日演出，談及與其他音樂節不同的氛圍之處？她說：「天氣炎熱，感受到歌迷特別熱情。」對於家鄉相當熟悉的她表示，「我最喜歡吃玉里麵跟我奶奶煮的飯。知道花蓮也有非常多的文青咖啡廳，希望有機會可以去」；對演出歌單保密，她僅透露「這次演出一樣會好聽」。