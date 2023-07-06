知名歌唱天后李玟5日離世，享年48歲，突如其來的噩耗震驚兩岸，此外，李玟生前影響力遠至海外，在歐美創下多項成就，其中包含她成為首位登上奧斯卡頒獎典禮演出的華人歌手，享譽國際，她離世消息也引起許多國際主流媒體關注。

出生於香港的李玟（CoCo Lee）自小移居美國，曾發行過中文、英文和粵語專輯，也曾擔任迪士尼動畫電影《花木蘭》的中文配音，同時演唱其主題曲《自己》（Reflection）；她也為電影《臥虎藏龍》唱過主題曲《月光愛人》（A Love Before Time），並入圍第73屆奧斯卡最佳原創歌曲獎，更是首位受邀奧斯卡頒獎典禮演出的華人歌手，在歐美國家擁有高人氣。

李玟離世的消息5日傳出後，隨即引發國際主流媒體大篇幅報導，如《CNN》、《華盛頓郵報》、《紐約時報》、《紐約郵報》、《福斯新聞》、《路透社》、《華盛頓郵報》和《每日郵報》等，更一度登上《CNN》與《BBC》首頁。

CoCo Lee, Diva Asia Pengisi OST Mulan yang Mentas di Panggung Oscar #Obituarihttps://t.co/34XEgW7UvJ — CNN Indonesia (@CNNIndonesia) July 6, 2023

Pop star Coco Lee dies aged 48 https://t.co/IZVr6oxyZq — BBC News (World) (@BBCWorld) July 6, 2023

據《CNN》報導，李玟曾在2022年底在社群平台發布的最後一篇貼文，承認「今年極其困難的一年」，但她仍保持正能量鼓勵粉絲，「做自己生活的主人，堅持你所相信的事情，成為一個有影響力的人物來激勵人們。」而此貼文目前湧入大量哀悼消息，已經破3萬人按讚。

事實上，李玟在美國創下的紀錄還包含首位進軍美國歌壇的華語歌手、首位在NBA籃球賽中場演唱美國國歌的華語歌手，更曾獲邀在美國洛杉磯華特迪士尼音樂廳（Walt Disney Concert Hall）舉辦個人演唱會，代表作《DiDaDi》也曾榮獲Billboard國際最佳華語音樂錄影帶。

★《中時新聞網》關心您，服用精神科藥物，請勿自行停藥！衛福部24小時安心專線：0800-788-995。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

張老師專線：1980