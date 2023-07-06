Stellantis在周三說，位於安大略省Windsor市的電池工廠，預計2024年可以開始量產，將創造2500個工作機會，年產能目標為45吉瓦時(GWh)。
Stellantis和LGES最早是在去年三月宣布該工廠計畫。但後來八月美國推出反通膨法(IRA)，Stellantis與加國開始出現緊張情勢。
Stellantis北美營運長Mark Stewart說，很高興在加國中央和地方政府支持下，公司回歸，並創造了與IRA相競爭的環境。
加拿大的工業部和財政部在聯合聲明中說：加拿大汽車業將確保數千個工作機會，進一步鞏固加國在全球電動車生產的領導地位。
加拿大擁有包括鋰、鎳和鈷在內礦產的大型採礦業。在世界尋求削減碳排放之際，該國正試圖透過一檔價值數十億美元的綠色技術基金，吸引電動車供應鏈各方面的企業加入。
雙方並沒有公布投資的財務細節。
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