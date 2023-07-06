最近是配息旺季，許多人會敲碗理財專家，詢問他們持有哪些ETF？理財紅人郭莉芳透過粉絲團發文表示，最近關注到從發行前就強調是國內首檔月月配的00929，完全符合喜愛嘗鮮、具有實驗精神的她，並發現成分股包含她的愛股，甚至發現月月配的特質可避免被扣除二代健保補充保費！

復華台灣科技優息(00929) 是國內首檔月月配ETF，專挑具有穩定性、股息表現較佳的上市櫃電子股票，且追蹤的是「特選臺灣科技優息指數」，前10大持股指數成分股包含仁寶、佳世達、華碩、技嘉、義隆、聯陽、華擎、新普、頎邦及南茂。

郭莉芳表示，自00929上市後立即研究其成分股，沒想到此檔竟挑選她持續追蹤的愛股，讓她立刻對00929好感度破表；並指出經過3個月後，這些持股已上漲一大段，果然沾上AI概念股會雞犬升天。

特選臺灣科技優息指數每半年會調整一次，6月29日就敲定了最新成分股名單，更換仁寶、技嘉、華碩等20檔個股，由廣積、新唐及景碩等20檔潛力股接手。簡言之，因追蹤特選臺灣科技優息指數，使00929也轉換持股，將飆股賣掉、更換膨風股，將資金轉向投至更具潛力的個股。

00929的首次除息日為7月19日，根據復華投信官網公告配息為0.11元，郭莉芳說，此配息超過她的預期，若換算單月配息，預估年化殖利率可達8.42%，目前除了等到8月14日首次領息外，還要考慮是否將其他部位挪動，畢竟每每被扣除二代健保補充保費的感受不是很好，因此，一年領一次股利，若拆成12個月領配息，就能避免被扣除二代健保補充保費！

投資理財富有風險，因此絕對要做好功課並了解股票特性，如此才能在安全的情況下為自己錢滾錢，餵飽荷包，朝著財富自由的目標前進。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。