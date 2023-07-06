Meta發布最新消息，正式推出以文字分享為主的全新社群服務「Thread」，今（6 ）日正式上線，這款 App 由 Instagram 團隊所開發設計，為大家提供一個不同以往的社群平台，與伊隆馬斯克Elon Musk的Twitter推特搶奪社群市場。

馬斯克入主Twitter後爭議事件不斷，日前甚至與Meta的馬克祖克柏隔空互嗆，加上馬斯克宣布將限制推特用戶每天可觀看的推文總數，如今Meta正式推出以文字分享為主的社群平台，讓兩家公司之間的火藥味更濃厚。

在新聞稿中指出，Meta在讓大家在安全並具包容性的環境中開展有意義的互動及對話。Threads 未來也將支援開放的社群網絡傳輸協定，以去中心化為精神，讓社群互動跨越平台間的限制。

Threads四大特點

1.由 Instagram 團隊打造全新社群平台 Threads，以獨立 App 讓大家以文字溝通與互動

2.使用 Instagram 帳號即可直接註冊，每篇貼文最長上限為 500 字

3.貼文可加入圖片、最長 5 分鐘的影片，也可分享連結

4. App Store 與 Play Store 可同步下載 Threads，即刻展開互動：https://www.threads.net/