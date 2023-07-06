高市衛生局為防堵登革惹實施社區噴藥，建立登革熱防火牆，不過就有民眾在PTT上爆料，衛生局會強制進入室內噴藥，若人不在將會開罰5萬元，還會請鎖匠強制開門。對此，衛生局回應，登革熱為法定急性傳染病，在有效防疫而非以裁罰為目的的前提下，防疫團隊會前往應防治社區逐戶通知，經通知而未到場配合防治，可依傳染病防治法第38條，會同相關人員逕行進入實施防治工作。

5日PTT上出現一篇文章，作者表示當日住家社區要實施登革熱消毒，執行噴藥行動，但作者預計睡到下午，卻被母親勸說，等等衛生局來噴藥，若沒人在家將開罰5萬元，若是假裝沒人在家將請鎖匠強制開門，作者怒批此作法表示「台灣已變共產黨了？」

衛生局表示，登革熱為法定急性傳染病，在有效防疫而非以裁罰為目的的前提下，防疫團隊會前往應防治社區逐戶通知，請民眾依防治時間配合緊急防疫工作，經通知而未到場配合防治、有疫情風險之虞，可依傳染病防治法第38條，會同相關人員逕行進入實施防治工作。

衛生局強調，防疫視同作戰，現為登革熱流行時期，需要民眾的高度共識與合作、配合執行有效防疫工作。經通知親自到場配合緊急防治之人員，其所屬機關、學校、公司團體應依主管機關之指示給予公假，有需請假證明的民眾，可在防治現場請防疫團隊提供請假證明以利請假。