吳文中表示，定期回診追蹤很重要， 依腎功能做藥物及飲食調整，可延緩腎功能退化(示意圖，非新聞當事人)。(部苗醫院提供／李京昇苗栗傳真)

國人愛喝手搖杯飲料，尤其夏季天氣炎熱，不少人每天都會來幾杯冰涼飲料才過癮。日前一位21歲張姓男大學生，因為體檢蛋白尿3＋，到衛福部苗栗醫院腎臟科門診就醫，腎臟科主任醫師吳文中做詳細血液檢查，發現張同學腎臟功能及血糖正常，只有三酸甘酯210mg／dl偏高。進一步了解，發現張同學平常1天至少會喝2到3杯手搖飲，白開水喝的很少，沒上課時大部分時間，都坐在電腦前打電動或看動漫，很少運動，因此給予他健康的飲食習慣及生活型態衛教，並囑半年後追蹤血液及尿液檢查。

部苗腎臟科吳文中主任指出，腎臟是沈默的器官，一般而言，蛋白尿與腎臟病關係非常密切，有很多種腎臟病的早期唯一病徵就是蛋白尿，而身體並沒有任何不適症狀，蛋白尿雖有可能是糖尿病、全身性紅斑性狼瘡等其他疾病侵襲腎臟所造成，但也有可能是一種暫時性的生理現象，不需過度擔心，只要再複檢幾次小便即可。

健康檢查時，尿蛋白試紙檢測驗結果為微量（＋／-）時，顯示有異常尿蛋白的機會「較低」，若結果為1＋時，異常尿蛋白機會「較高」，但仍有機會是「正常」的，而測驗結果為2＋或3＋，則應盡快到腎臟科門診確認尿蛋白的量，及探尋尿蛋白的原因。

吳文中說，腎臟病可能出現五大警訊，包括泡泡尿、尿液異常，血尿、蛋白尿；水腫，下肢水腫，按壓後皮膚凹陷無法馬上回彈，還有高血壓、貧血跟疲倦感等3大警訊。

他提出腎臟病防治之道，平時不要任意自行服用止痛劑，恐傷肝、傷腎，勿未經醫師處方、亂服成藥，也要避免暴飲暴食，並持續進行333運動，還有多喝水、不憋尿，不可用飲料替代白開水，如果有腎臟病請看專科醫師，同時控制高血壓、糖尿病，定期腎功能檢查，慢性腎衰竭病人則應確實執行低蛋白飲食。

此外，吳主任特別提醒慢性腎臟病患者，定期回診追蹤很重要，醫師會依照腎臟功能做藥物及飲食調整，若攝取過多的蛋白質，或是服用來路不明的中草藥、偏方、抗生素、消炎藥、顯影劑等，就會加重腎臟負擔，加速腎臟病惡化。