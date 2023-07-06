近期是配息旺季，許多投資者虎視眈眈，尤其高股息ETF的表現與配息率成為熱議話題。復華投信首檔台股月配息ETF 00929，就在7月3日公告每單位配息金額0.11、年化配息率8.6%，本次除息日為7月19日，參與除息最後買進日在7月18日，配息發放日則為8月14日。

【科技股受惠AI題材下半年成長看好】

00929是復華投信推出的科技優息ETF，除了主打每月配息，還能兼顧股利及長期股價成長的台股高股息ETF，原因在於其成分股有多間公司處於成熟階段，具利潤穩定、現金多及償債能力高等優勢，也較有本錢進行轉型與併購，因此穩定獲利配息沒問題。

那麼，下半年的科技股表現將會如何？現今台灣老牌電子廠像是廣達、技嘉及微星等，除了穩固PC與筆電製造技術之外，在未來電動車將成為主流的影響下，目前都加速跨足車用電子業；除此之外，現今最熱門的AI題材也讓台灣ODM大廠不得不跟進，像是營業額占全球第二名的台灣IC產業，一旦AI應用更為普及，意味著市場上的佔據規模也將會擴大，且AI技術面攸關複雜演算法的高速運算能力及大量資料，而這樣的需求也利於台灣相關硬體產業成長。

因此總結以上觀察，台灣下半年的科技產業成長備受看好，且根據7月5日的價量排行顯示，00929的5天成交均量為18,931，溢折價幅度為0.25%，深受投資人看好。

根據7月5日的價量排行顯示，00929的5天成交均量為18,931，溢折價幅度為0.25%。(截取於旺得富)

【3特點：不含景氣循環股、沒有股息稀釋問題、不頻繁換股】

此外，00929還具備3個特點。它不同於市場上其他高股息商品，不含景氣循環股、不會有股息稀釋問題及不頻繁換股，而是回歸投資本質，為投資人精選一籃子穩健成長且能夠陪同下一代成長的優質科技龍頭企業，且息率遠超過退休4%的法則，因此非常適合退休族群，安修享受退休生活，還可以留給後代成為代代相傳的傳家收藏，讓孫兒也能擁有美好人生。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。