卲偉哲是全場唯一的男性捐髮人。（高鈞麟攝）

新北市政府社會局與曼都髮型、樹人家商及市議員洪佳君今（6）日在樹人家商舉行捐髮助癌友活動，22位熱心民眾不惜捐出留了超過2年的秀髮，幫助有需要的癌友。副市長劉和然除致贈感謝狀，他也感性的說：「每一束捐贈的頭髮背後，都代表著特別的意義及溫暖。」唯一的男性捐髮人卲偉哲也說，「從不會捨不得，捐髮做公益很有意義！」

愛心捐髮活動在議員洪佳君號召下，自2016年迄今，已累積受贈髮束達334束，超過200人捐贈。洪佳君指出，連續多年下來的堅持及親自響應，希望讓更多人願意分享自己的愛來溫暖社會。

副市長劉和然表示，透過每次的捐髮活動，都感受到社會善心的流動，每次的活動都將許多溫暖的心聚在一起，每一束頭髮背後有著太多的故事，都代表著一份堅毅及溫柔。社會上很多人默默行善，貢獻出自己的心意，只需每天做一點，積少必能成多，讓大家用愛溫暖社會。

本次活動吸引了22位大小朋友一同參與響應，今年33歲、也是全場唯一的男性捐髮人卲偉哲說，「我的偶像是伍佰，我想像他一樣瀟灑，所以刻意留髮」。頭髮留了超過3年，捐給有需要的人，不會捨不得自己的頭髮。

年齡最小的捐髮人蔡惇翊今天在媽媽的陪同下，捐出自己留了2年的頭髮。

而年齡最小的捐髮人蔡惇翊，暑假過後將升上大班，今天在媽媽的陪同下，捐出自己留了2年的頭髮。蔡媽媽說，惇翊從小就愛漂亮、留長髮，爸爸給她看了罹癌孩童的影片，終於打動她，決定捐髮助人。