前台南市議長郭信良今天遭檢調搜索，台南市本屆議長選舉鬧得風風雨雨，郭信良尋求連任卻輸給民進黨邱莉莉和林志展，台南市議會國民黨書記長蔡育輝說，他問很多人都直覺這是「政治鬥爭」，除了要讓郭無法當選議長，還要把他鬥到爬不起來。

本屆台南市議長選舉鬧得滿城風雨，民進黨正國會6名議員「含淚投票」，邱莉莉、林志展順利當選，然而，事後卻爆發正副議長賄選案，包括邱、林等多人遭檢方起訴，目前官司仍在審理中。

蔡育輝說，今天聽到郭信良遭搜索，他問了很多人，大家都直覺聯想是「政治鬥爭」。他說，郭信良為何事遭搜索，不能妄自揣測是哪個案子，但撇除這個，整件事讓人感覺就是「政治鬥爭」，目的是要讓他永遠爬不起來。

蔡育輝提到，檢調偵辦正副議長賄選案，得以突破的關鍵是國民黨議員方一峰在西港慶安宮廟前被人請上車，事後，方一峰找郭信良尋求協助，郭信良於是通知警方，接著更爆出車上的人是台南市漁會理事長林士傑，要求方一峰「投給自己」或「不出席」，就是不能投給郭信良。

蔡育輝說，方一峰爆發遭恐嚇後，檢調進一步查出民進黨前中執委郭再欽和林士傑等在背後操盤正副議長。他說，環顧議會當中，唯一能跟民進黨競爭議長寶座的就是郭信良，因此，他合理認為，此次用意讓人聯想，是要把郭鬥到永遠爬不起來。