雍智股價4月底下探184元後緩步震盪走升，近日上攻力道轉強，今（6）日開高後在買盤敲進下放量飆升8.15％至252元，創去年9月初以來10個月高價，臨近午盤仍漲逾4.5％。三大法人近期偏多操作，本周迄今合計買超163張。

雍智公布2023年6月自結營收1.15億元，月增4.22％、但年減達14.83％。第二季營收3.45億元，季減7.27％、年減達11.37％，為近2年半低點。累計上半年營收7.17億元、年減5.22％，為近3年同期低點、仍創同期第三高。

雍智因半導體產業進行庫存調整，終端需求放緩影響測試載板需求，使整體成長動能自去年第二季起轉弱。今年首季歸屬母公司稅後淨利0.95億元，季增達16.23％、年減15.19％，每股盈餘3.54元，自近2年半低點回升。

雍智董事長李職民先前表示，半導體產業及大環境目前已到谷底，公司營運跟隨產業趨勢。不過，下半年景氣雖見復甦，但未見非常強烈的回升訊號，意謂對下半年營運復甦仍保守看待，預期要到今年底、明年初會看到較多回升訊號，期待明年營運會比今年好。