在中國宣布封殺美光後，外媒報導拜登政府準備在7月初聯手荷蘭擴大AI晶片與半導體設備出口中國的管制，隨後中國商務部宣布自8月起對半導體與電子設備關鍵材料鎵鍺實施出口管制，之後《華爾街日報》又報導美國將限制中國企業使用美國的雲端運算服務。

美中科技戰持續升級，令投資人擔心更多產業和企業受到波及。

根據聯準會發布的6月會議紀要，聯邦公開市場委員會（FOMC）幾乎全數通過在6月會議維持利率不變，以爭取時間評估是否需要進一步升息。此外，幾乎所有聯準會決策官員都認同可能需要進一步收緊政策，但速度應該放緩。

恆生科技股指數暫跌1.64%，萬國數據跌7.2%，表現最疲弱；其次為京東健康跌逾4%。小鵬汽車漲3.085%，表現最佳。

小鵬汽車總裁顧宏地表示，在新款電動休旅車「小鵬G6」推出帶動下，下半年整體交車量可望大幅成長，看好第三季月銷量增至1.5萬輛，第四季突破2萬輛。

東方海外上季營收大減逾六成，目前股價跌逾4%。