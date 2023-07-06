民眾黨主席、2024總統參選人柯文哲將要舉辦首唱個人演唱會「KP SHOW」，據傳實體票金額高達8800元。另民進黨「歌后」高嘉瑜也不甘示弱，表示自己的募款演唱會即將回歸，兩人拚場意味十足，引發網友熱烈討論。

柯文哲將在7月29日15時於CORNER MAX舉辦「KP SHOW」演唱會，門票銷售時間為7月10日中午12點，購票方式包含KKTIX及全台全家便利商店。

無獨有偶，高嘉瑜昨（5）日也在臉書撰文指出，「別再敲碗了，募款演唱會姐4年前就辦過了，而且長達4小時，保證值回票價，身心靈都得到解放，卡司陣容最強！無法超越！今年大家最想看的絕對是+<><（嘉瑜）演唱會再回歸。」高還強調，連唱4個小時保證物美價廉，終身難忘，「瑜」音繞樑，回味無窮。

據了解，高嘉瑜之前舉辦的「一刀未剪！媽我在這，拜託要投高嘉瑜！募資演唱會」，卡司陣容相當堅強，神秘嘉賓包括民進黨台北市議員王世堅、新竹市長高虹安、副總統賴清德、民眾黨台北市議員「學姊」黃瀞瑩。

看到高嘉瑜演唱會再臨的消息，網友也紛紛表示「看到這個消息，眼淚都流下來了」、「這是一個很好的考驗，可以把演唱會從頭聽到尾，人生就沒有什麼過不了的難關了！」、「小辣椒唱歌，有獨特風格」、「該挑戰唱跳了」、「有幸參與到，永生難忘」、「身心靈都得到解放還是解脫？」