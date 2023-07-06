2023年夏季世界特殊奧林匹克運動會近期在德國柏林登場，中華代表隊有8位新北運動員分別在田徑男子、桌球女子單打、男籃等項目抱回1金3銀佳績。（新北市教育局提供）

2023年夏季世界特殊奧林匹克運動會近期在德國柏林登場，中華代表隊67位選手，斬獲16金13銀10銅佳績，其中有8位新北運動員分別在田徑男子、桌球女子單打、男籃等項目抱回1金3銀佳績。新北市教育局長張明文說，新北市支持特殊運動和體育發展，盼選手持續突破自我。

新北市教育局指出，新北運動員抱回1金3銀，包含新北特殊教育學校學生洪睿杰在田徑男子200公尺榮獲金牌、男子4＊400公尺接力獲得銀牌；淡水商工畢業生李純貞在桌球女子單打榮獲銀牌；團體5人制融合男籃也獲銀牌，其中新北特奧運動員有程文賢、朱志弘及融合夥伴盧泰佑、蔡杰林，分別畢業於新北高工、莊敬高職及中華中學。

另外，新北健兒在自行車項目也大有斬獲，三重商工校友鄭芷嫻獲得2公里及5公里計時賽第4名及5公里、公路賽第6名；淡水商工今年畢業生張碧芳獲女子400公尺第7名。

中華民國智障者體育運動協會（中華臺北特奧會）秘書長林瑞彥表示，我國在夏季特奧參加田徑、羽球、自行車、桌球、網球，競速輪滑、保齡球、融合滾球、融合籃球、五人制足球及七人制足球等11項運動競賽，從2022年國內選拔後，特奧教練群就規畫系列訓練計畫，訓練運動員體能，期間面臨疫情考驗，相當不容易。

張明文說，新北市有多位優秀的特奧教練協助國手，提升選手的體能、運動技術，同時重視自我照顧能力及團隊生活規範，秉持「勇敢嘗試，爭取勝利」精神，盼展現新北特奧選手最厲害的一面。