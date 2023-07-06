TPASS通勤月票7月1日起上路，國民黨台北市議員徐巧芯揭露，交通部公路總局6月26日公文要求，未配合文宣露出「TPASS行政院通勤月票」，原核定計畫將不予備查。交通局6日回應，中央原預計7月初發下最高13億元補助金，但目前還在公文往來，確定這周來不及發補助金。

徐巧芯爆料，交通部公路總局6月26日來函北市府要求，文宣如未顯示「TPASS行政院通勤月票」，請立即改善，未配合辦理者原核定計畫將不予備查，夠拓行政資源，威脅地方政府成為行政院的宣傳部門。且原訂7月初發下70％補助金給地方政府，但如今跳票，廠商已開始運作，該如何是好？

交通局運輸管理科長廖苑伶說明，中央核定今年下半年基北北桃19億元補助金，原預計7月初發下最高70％也就是約13億元補助金。但中央6月29日發備查函，目前和中央還在公文往來，包含發文請款、修改資料等，持續和中央溝通進度，但補助金這周還來不及下來，實際時間、撥款數字都還看中央。

她補充，目前由悠遊卡公司作為清分單位，撥款給運輸業者，地方補助款也會提供，現在就等中央補助金。