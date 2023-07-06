24歲來台留學的韓裔金同學從小嚴重鼻塞，經鼻內視鏡檢查發現其患有嚴重的鼻中膈彎曲，透過新式功能性鼻整形手術成功改善。（烏日林新醫院提供／潘虹恩台中傳真）

烏日林新醫院耳鼻喉科醫師吳佩璇指出，鼻中膈是位於2個鼻腔之間的分隔板，當分隔板左右彎曲時會壓縮到兩側鼻腔空間，造成鼻腔通道不順暢而導致鼻塞。（烏日林新醫院提供／潘虹恩台中傳真）

24歲來台留學的韓裔金同學從小嚴重鼻塞，一直夢想改善呼吸不順的困擾，畢業之際決定就醫實現心願。經鼻內視鏡檢查發現其患有嚴重的鼻中膈彎曲，透過新式功能性鼻整形手術，成功改善鼻塞的問題，令金同學感動表示「終於體驗到呼吸順暢的感覺！」。

烏日林新醫院耳鼻喉科醫師吳佩璇指出，鼻中膈是位於2個鼻腔之間的分隔板，當分隔板左右彎曲時會壓縮到兩側鼻腔空間，造成鼻腔通道不順暢而導致鼻塞，若是鼻腔結構異常造成鼻塞，單純吃藥效果不佳，建議透過鼻中膈手術有效治療。

吳佩璇說明，傳統的鼻中膈手術是藉由移除鼻中膈彎曲處，改善兩側被壓縮的鼻腔空間，但鼻中膈有支撐鼻子的功能，若移除過多會造成鼻子塌陷，所以傳統手術中不會全部移除，而會保留部分結構支撐。不過，針對嚴重鼻中膈彎曲的病人，可能會導致矯正不完全，術後效果不理想。

她表示，新式功能性鼻整形手術可以利用自體組織進行鼻中膈重建，不用擔心移除鼻中膈會有鼻塌陷的問題，能夠完整的矯正各類型的鼻中膈彎曲。另，有嚴重鼻中膈彎曲的病患常合併鼻型扭曲、歪鼻、塌鼻等外觀問題，透過新式功能性鼻整形手術可以一併矯正，同步重建鼻子內部與外部的結構，不僅解除鼻塞之苦，同時也恢復對外表的自信。

吳佩璇說明，該手術時長約3個小時左右，若合併外觀矯正則需要更長時間，目前費用需自費，約3萬至6萬左右。她提醒，如果長期有鼻塞的症狀或合併有鼻型外觀困擾的病患，可至耳鼻喉科門診檢查，必須由通過台灣顏面整形重建外科醫學會專科醫師執行，選擇適合的鼻中膈手術，以矯正呼吸道功能，提升生活品質。