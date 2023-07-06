高雄市大樹舊鐵橋溼地的生態豐富。（高雄市水利局提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市大樹舊鐵橋溼地有棵山黃麻樹，因放射狀的分枝及彎曲的形狀，像極了漫畫中大象甩鼻子噴水定格的畫面。兩年前水利局在尋找抗旱井位時，無意中發現這棵象鼻子樹。此景點在上傳網路後，1年多以來吸引超過50萬人次點閱。

而隱藏在樹的後面是溼地中鳥類生態豐富的水池，口耳相傳下「大樹舊鐵橋象鼻子秘境」逐漸傳開，在google 地圖中被標註一年多以來，吸引超過50萬人次瀏覽，更有民眾相約到此處賞鳥。

水利局說，這棵象鼻子樹純粹是大自然的鬼斧神工，沒有一丁點的人為修整，今年在移除銀合歡危害時，也特別保留水域周邊自然形成的環狀密林，除保護水鳥不被干擾外，賞鳥人士只需攜帶賞鳥設備，外加一張折疊椅，可以在此處休憩與賞鳥。且目前正值水雉繁殖期，運氣好或許有機會欣賞到水雉的求偶情形。

水利局表示，溼地的生態豐富，內有近百種鳥類及200餘種植物，有保育類水雉、黑翅鳶、鳳頭蒼鷹、黃鸝鳥，以及燕鴴、紅尾伯勞、斑龜等，還吸引熟知的黑面琵鷺過境，是內政部公告的地方級重要溼地。

長久以來，由舊鐵橋協會協助環境維護及生態解說，每月志工日更發動近百人整理花草樹木；近年來高雄野鳥協會透過認養計畫，專業的協助棲地營造，使得水雉不只是偶爾到此一遊，已有兩巢孵化幼鳥，推測今年至少會有4個巢位在此定居。

水利局表示，將持續以近自然的方式，努力營造溼地成為國際級的賞鳥深度生態旅遊勝地。