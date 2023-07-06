圓山飯店有百年歷史的「三爪金龍噴泉」，上月23日因天花板蛀蝕掉落，導致龍頭被砸毀，今天金龍完成第一階段修復，開放民眾參觀，負責修復的雕塑專家蒲浩明透露，依照金屬銅的特性，照理說金龍被砸到後會扭曲變形才斷裂，但修復發現，金龍的頸部與爪子是直接斷裂，並不合常理，另外金龍頸部斷面有混凝土與黏著劑，推估金龍頸部可能早在1956年被放在金龍廳前就斷過。

圓山飯店金龍廳於1956年興建完工，迄今已68年，圓山飯店表示，平時維護工作相對不易，雖然飯店平日嚴於檢查，仍發生這次天井天花板掉落事件，正好壓在金龍噴泉上。所幸損壞尚不嚴重；飯店表示，金龍的頭部是由黃銅製作，其中一爪是由鑄鐵製造，在上述二部位和龍身銜接處是用水泥與鐵條連接，因年久腐蝕，導致被天花板砸到才會產生斷裂。

圓山飯店表示，金龍斷裂以後，第一階段的修復已經完成，主要是將金龍恢復成原本的樣子，今天揭幕後，吸引許多國內外旅客前往觀賞。

根據《ETtoday》報導，雕塑專家蒲浩明表示，依照金屬銅的韌性和延展性，照理說金龍被砸到後會扭曲變形才斷裂，但這次修復發現，金龍的頸部與爪子被壓到後直接斷裂，並不合常理。再者金龍本應是黃銅材質的雕塑，但頸部斷面竟然有混凝土與黏著劑，推估金龍頸部可能早在1956年前放到金龍廳前就斷過，但因為修復貼了金箔，所以看不出痕跡。