民進黨臉書近日宣稱若開放服貿，外送員薪資恐被剝削，民眾黨立法院黨團副總召賴香伶、黨團副主任兼發言人楊寶楨、全國外送產業工會理事長陳昱安今（6）日召開記者會，點出執政黨劣質的認知作戰，以保護之名行恐嚇之實，並呼籲民進黨停止選舉操作，朝野合作積極立法，才能保障外送員權益和安全。

對於民進黨說法，全國外送產業工會痛批「正事不幹，販賣恐懼」，不少外送員也認為，民進黨身為國會多數，卻長期擱置《外送平台管理暨從業人員權益保障法》，對比貼文中的惺惺作態，顯得格外諷刺。

楊寶楨表示，民進黨反服貿，嘴巴說抗中、身體卻很誠實，根據立法院議事資料，目前「兩岸服貿協議」一案，還躺在內政委員會待審清單，若民進黨堅決「抗中保台」，行政院為何不撤回議案？賴清德副總統也曾經擔任過行政院長，為何都沒有動作？民進黨無法貫徹政治理念，中心思想變來變去，愧對自己的支持者。

楊寶楨直言，《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第95條規定，開放大陸地區勞工來台工作，須經立法院同意始得為之。換言之，除非身為國會最大黨的民進黨集體「賣台」，否則中國大陸人力大量來台，在法規上是不被允許的。此外，2020年陸委會、經濟部共同整理，並由海基會公開的「服貿10大真相」明確指出「服貿協議沒有開放陸勞」，如今卻說陸勞可能來台削價競爭，海基會還把網頁下架，變成「資料維修中」、「進行優化工作」，是想掩蓋什麼真相嗎？

賴香伶直言，民進黨大肆宣傳兩岸服貿協議通過後，將對台灣外送員權益產生負面影響，這種觀點忽略許多基本的經濟學原理，甚至與事實背道而馳，讓我們幫民進黨回憶一下陸委會2014年的立場，昔日陸委會明確表明，服貿協議僅開放投資人與管理人員來台，其中不包含大陸勞工，且資格條件與數量均有嚴格限制，如果這個說法有誤，為什麼民進黨政府至今還讓其掛在陸委會網站沒有下架？

賴香伶指出，民進黨的擔憂源自於對市場競爭的誤解，他們認為競爭會導致外送員薪資下降，這種認知與實際情況完全不符。台灣外送市場寡占化，少數業者佔據優勢地位得以壟斷價格、縮小消費者選擇，並壓低從業人員收入，如果引入外部競爭，反而有機會打破僵局；應秉持著理性、科學、務實的原則，對任何可能促進市場競爭的選擇，抱以開放態度，而非惡意扭曲。

賴香伶表示，民眾黨團率先提出《外送平台管理暨從業人員權益保障法》草案，期盼朝野共同解決外送員面臨的困境，然而事實證明民進黨從未關注外送員權益，反而為了操控民意，以保護之名行恐嚇之實，若民進黨真的在乎外送員權益，應立即推動立法，而非空談又無實際行動。

全國外送產業工會理事長陳昱安指出，外送平台來台8、9年，民進黨全面執政逾7年，但始終沒有專法保障、管理外送產業，近年有陸陸續續2、3千件消費爭議，平台將店家抽成無止盡提高，外送員被片面砍薪、惡意停權等問題，目前都未解決。民進黨在臉書上說，若中資進入台灣，會壓低台灣外送員薪資，但事實是，薪資8年來被砍到一單不到40元，無論未來是否有其他平台要進入台灣，若台灣有專法，就必須按照遊戲規則走，並不會有所謂「任意砍薪」的動作。

陳昱安直言，先前勞動部召開工會和平台的討論會議，但場所並非選在勞動部，而是選在第三方場所，且教授費用和場地費「只補助2次」，後續費用要由工會和平台方自行想辦法，且勞動部並不想當主持人；先前會議也提過，目前工會和平台方都支持專法立法，但政府一直推託，可能是因為擴及太多部會，不願讓專法產生，期盼國、民兩大黨盡快提出專法草案。

民眾黨團呼籲，政府不該為了騙取選票，不斷以假消息「恐嚇」國人，勞動權益更不該淪為政治工具，2022年台灣外送從業人員已達14.5萬人，強烈凸顯將外送員職業安全訓練與相關保障納入法規的迫切性，如果民進黨真的關心勞工權益，請拿出實際作為，推動《外送平台管理暨從業人員權益保障法》立法工作。