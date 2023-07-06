朱軒洋是台灣影壇耀眼的生力軍，將角逐今年北影男配角獎。（經紀公司提供／服裝Berluti提供）

朱軒洋主演電影《黑的教育》，繼去年獲得金馬獎最佳男配角後，今年再度入圍台北電影節最佳男配角，公布入圍當下，他正在蘭嶼跟曾敬驊拍攝外景節目，「當時我正好在潛水，一起來就剛好知道，覺得很開心，是天上掉下來的禮物，比起去年金馬獎，心態上更穩定了，對於得獎的渴望，還是想能多一個是一個。」

朱軒洋去年7月突然消失，隨後傳出他想退出演藝圈的風聲，事隔1年，他講起當時的狀況，稱自己就是太愛問問題，特別是問自己問題，「那時候就是很單純的覺得說想休息，拍完《逆局》有跟自己對話，理清為何我會一直做這些事情（演戲），我需要時間跟自己對話，加上那時候沒有要讀書、受傷開刀等等，但真正的重點，是單純的想要更了自己，想要知道自己要什麼。」

大男孩20歲出頭都會有些自我疑問，朱軒洋去年就是碰上這個狀況，「那時候需要一段時間自己獨處，其實我知道自己喜歡演戲，總覺得應該要多問自己一些問題。」經過沉澱後，他並沒有解決自己心中千奇百怪的疑問，但起碼問題更明確，知道問題出在哪裡。

如果不當演員，朱軒洋當年大學原本想考建築系或室內設計系，之後意外成了演員，笑說收穫很多，無論是實際的金錢或者心裡的富足。現階段，他的演員之路還在上半場的上升期，很開心終於不會被別人稱為「新人」，未來的目標是希望路能越走越寬、去其他國家拍不同類型的作品，「被更多觀眾認識，是我現在的渴望。」