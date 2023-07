華語樂壇天后Coco李玟,出道30年曾創造多首經典好歌,受到海內外歌迷的喜愛。豈料,本月5日卻傳出她輕生辭世,驚人消息震撼全球,她的外籍富商丈夫Bruce的動向也因此備受矚目。李玟從結婚以來都一直想要當一名母親,曾為了生子忍痛進行了9次人工受孕,沒想到最後都失敗,讓她到後來對打針都十分恐懼。

李玟自2011年與富商老公Bruce結婚後,雖將兩名繼女視如己出,但仍希望自己能孕育生命。2018年已43歲的李玟和Bruce一同出席一場香港活動時,大方透露自己正在進行人工受孕,原本預計要打10~14天的排卵針,但身體一直沒有反應,最後打了3周才成功排卵。

不過整個過程都得自行打針,令李玟忍不住感嘆身為女人實在不容易,原本以為自己時間還很多,沒想到過了35歲後才發現卵子數量稀少;每次要打那根又粗又長的針時,都充滿恐懼,認為自己做不到,但她還是不斷告訴自己『You have to do it』(你必須做到)並完成它。當時李玟還樂觀表示,「希望能有2個孩子,孩子是天賜的禮物,最後就算沒有也沒有關係,但還是希望有囉。」

而根據《香港01》的報導,李玟夫妻最終嘗試9次人工受孕都失敗,這也讓當時的李玟相當挫折。

李玟與丈夫Bruce曾為了生子進行9次人工受孕都失敗。(圖/中時資料照)

