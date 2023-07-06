華語樂壇天后Coco李玟，出道30年曾創造多首經典好歌，受到海內外歌迷的喜愛。豈料，本月5日卻傳出她輕生辭世，驚人消息震撼全球，她的外籍富商丈夫Bruce的動向也因此備受矚目。李玟從結婚以來都一直想要當一名母親，曾為了生子忍痛進行了9次人工受孕，沒想到最後都失敗，讓她到後來對打針都十分恐懼。

李玟自2011年與富商老公Bruce結婚後，雖將兩名繼女視如己出，但仍希望自己能孕育生命。2018年已43歲的李玟和Bruce一同出席一場香港活動時，大方透露自己正在進行人工受孕，原本預計要打10~14天的排卵針，但身體一直沒有反應，最後打了3周才成功排卵。

不過整個過程都得自行打針，令李玟忍不住感嘆身為女人實在不容易，原本以為自己時間還很多，沒想到過了35歲後才發現卵子數量稀少；每次要打那根又粗又長的針時，都充滿恐懼，認為自己做不到，但她還是不斷告訴自己『You have to do it』（你必須做到）並完成它。當時李玟還樂觀表示，「希望能有2個孩子，孩子是天賜的禮物，最後就算沒有也沒有關係，但還是希望有囉。」

而根據《香港01》的報導，李玟夫妻最終嘗試9次人工受孕都失敗，這也讓當時的李玟相當挫折。

李玟與丈夫Bruce曾為了生子進行9次人工受孕都失敗。（圖／中時資料照）

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