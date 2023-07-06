私校經營屢傳歪風。高教工會今(6)日舉行記者會，揭露中信金集團不正當入主遠東科大董事會，過程不但刻意排除校長參與，整個過程形同黑箱作業，更恐涉及交易學校董事席次，導致原本的董事不正常地於任期中集體辭職，且一再選任特定集團人士取得多數董事席次，校方迄今甚至刻意不公告董事更替名單及會議記錄，無從受到應有監督。

遠東科大前副校長余伯泉表示，董事會恣意大量解聘學校主管，不僅強制資遣多達53位以上受《勞基法》保障之職員及8位以上專案教師，甚至連門口守衛也慘遭裁撤。

余伯泉說，投靠新董事會的遠東科大發言代表黃啟明對外並未說明真相。若瞭解校內實際情況，就知道最近3波人事異動，並無急迫必要性。根據專業校長團隊規畫，遠東科大人事負擔並不重，尤其在政府宣布補助私大學生新台幣3萬5000元學雜費，財務負擔負擔大幅解除，只要在產學合作與外國招生兩方面開源增加收入，財務將穩健持續發展。

余伯泉指出，然而高層竟同時禁止學校正常招收國際學生，並且未挹注任何資源充實學校經費，與原本宣稱「企業挹注資源支持學校」的承諾南轅北轍。推測背後真正目的恐怕是「留校不留人」，未來多達37億的遠東校產恐遭不正覬覦。

高教工會呼籲，遠東科大過去20年即領取政府至少8.9億元補助款，社會絕不能夠容忍，政府一方面拿出大量納稅人金錢挹注私校辦學，另一方面卻放縱私校董事會私相授受黑箱改選，甚至不正介入校務侵犯教職員工作權，霸占辛苦累積教育公產等禿鷹集團行徑。

高教工會要求政府應拿出鐵腕，杜絕再有高教禿鷹不正介入私校辦學之悲歌，並主動規畫公私併等私校公共化發展活路，還高等教育正常之發展環境。

為此，高教工會與遠東教職員一同提出4項具體訴求：

一、政府應徹查遠東科大董事會改組是否涉及違法買賣席次交易？應將其過程及會議記錄向全體師生揭露，並且不予核備中信金團隊之董事。

二、政府應積極保障遠東科大教職員生權益，禁止違法之強制資遣行徑，強化政府監督效能，使遠東科大回歸正常辦學環境。

三、政府應徹查中信金團隊與主管機關教育部是否有不正勾結？為何其劣跡敗行一再受教育部所掩護，有多起不良辦學紀錄竟仍不受任何監督控制？

四、政府應立即修改《私立學校法》，杜絕學校董事改選黑箱作業，並應增派公益董事及教職員生董事達過半數，維護私立學校治理之公共性及民主性。