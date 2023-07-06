大陸無預警對半導體關鍵原料鎵和鍺進行出口管制，未經許可不得出口，此舉被視為反擊美國對大陸先進半導體產業設下的出口管制措施，對此，美國商務部周三強硬反擊，強調美方堅決反對大陸的行動，將會與盟友共同尋求解方。

路透社報導，鎵和鍺用途相當廣泛，包括電動車、光纖電纜、半導體及電子產品生產都會使用，即使出口管制措施要等到8月1日才會正式生效，但已經讓廠商搶囤貨，進而推高價格。

報導提到，鍺用於高效能運算晶片、夜視設備和衛星影響感測器等軍事應用上，鎵多半用於雷達、無線電通訊設備、衛星和LED領域。對此，美國商務部發表聲明提到，「這些行動就是追求供應鏈多元化的原因，美國將與盟友合作解決這個問題，並增加供應鏈彈性。」

分析人士提到，大陸近期的行動是對華盛頓不斷升級技術戰的回應，更代表美中衝突進入新篇章，近年來美中關係在貿易關稅、新冠肺炎起源、網路安全、間諜指控及科技技術競爭等問題上不斷惡化。