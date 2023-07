歌壇天后李玟本月2日輕生送醫,未料搶救3天仍舊宣告不治,讓許多藝人紛紛發文悼念,足以見得她生前在演藝圈擁有極佳的好人緣,與她有28年交情的黃立成也悲痛表示:「我不敢相信」,讓人憶起他曾在節目上表示曾聘請一百名兄弟,只為了保護要去美國夜店玩的李玟。

李玟昨(5日)被二姐李思林(Nancy Lee)證實死訊,噩耗傳出後震驚演藝圈,與他有多年交情的黃立成用英文悲痛寫下:「I can’t believe it」,侯佩岑則在留言區PO出昔日合照,只見三人皆對著鏡頭露出微笑,看得出心情相當愉悅,未料如今竟成為追憶,讓她道出沉痛心情:「I don’t want to believe it.Found this…And Jeff, we were at her concert cheering…Coco we miss you」。

黃立成10年前和侯佩岑主持節目《WOW!侯麻吉》時,曾邀請有多年交情的李玟上節目當特別來賓,聊及過往種種回憶時,李玟表示某次要去美國夜店玩,沒想到黃立成竟聘請100位兄弟跟隨在旁,只為了保護她的人身安全,還出現去上廁所時後面跟著一整排人的奇景。

侯佩岑曬出昔日三人合照,道出沉痛心情。(圖/黃立成 Jeffrey Huang 臉書)

李玟累積身家財產超過40億,原先傳出將交由媽媽與兩個姊姊繼承,但知情人士透露李玟早就將遺囑立好,會將所有財產留給「最愛的媽媽」,至於老公Bruce的動向為何?該名知情人士透露李玟輕生當天,男方人並不在香港,直到事發隔天,才火速返回香港。

★中時新聞網關心您:再給自己一次機會

◎勇敢求救並非弱者,您的痛苦有人願意傾聽,請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路,您並不孤單,請撥打1925

張老師專線:1980