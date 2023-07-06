歌壇天后李玟本月2日輕生送醫，未料搶救3天仍舊宣告不治，讓許多藝人紛紛發文悼念，足以見得她生前在演藝圈擁有極佳的好人緣，與她有28年交情的黃立成也悲痛表示：「我不敢相信」，讓人憶起他曾在節目上表示曾聘請一百名兄弟，只為了保護要去美國夜店玩的李玟。

李玟昨(5日)被二姐李思林（Nancy Lee）證實死訊，噩耗傳出後震驚演藝圈，與他有多年交情的黃立成用英文悲痛寫下：「I can’t believe it」，侯佩岑則在留言區PO出昔日合照，只見三人皆對著鏡頭露出微笑，看得出心情相當愉悅，未料如今竟成為追憶，讓她道出沉痛心情：「I don’t want to believe it.Found this…And Jeff, we were at her concert cheering…Coco we miss you」。

黃立成10年前和侯佩岑主持節目《WOW！侯麻吉》時，曾邀請有多年交情的李玟上節目當特別來賓，聊及過往種種回憶時，李玟表示某次要去美國夜店玩，沒想到黃立成竟聘請100位兄弟跟隨在旁，只為了保護她的人身安全，還出現去上廁所時後面跟著一整排人的奇景。

侯佩岑曬出昔日三人合照，道出沉痛心情。（圖／黃立成 Jeffrey Huang 臉書）

侯佩岑PO出三人昔日合照。（圖／黃立成 Jeffrey Huang 臉書）

李玟累積身家財產超過40億，原先傳出將交由媽媽與兩個姊姊繼承，但知情人士透露李玟早就將遺囑立好，會將所有財產留給「最愛的媽媽」，至於老公Bruce的動向為何？該名知情人士透露李玟輕生當天，男方人並不在香港，直到事發隔天，才火速返回香港。

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