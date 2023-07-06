中國大陸修訂《反間諜法》於7月1日生效，港澳實施《國安法》後，因過往言行遭當局拘捕、檢控之案例也時有所聞。大陸委員會今表示，經綜合評估國人赴陸、港、澳持續存有人身安全風險，繼新冠肺炎疫情之後，繼續維持黃燈警示燈號，提醒國人審慎思考赴陸港澳可能發生之人身安全風險。

陸委會6日發布新聞稿表示，近來中共陸續通過《對外關係法》及修訂《反間諜法》並於今年7月1日生效；此外也持續發生國人赴中國大陸後遭不友善對待、不合理盤查、非法留置、原機遣返或違法拘捕、審判等情事；另外香港、澳門實施《國安法》後，因過往言行遭當局拘捕、檢控之案例也時有所聞。

據此，大陸委員會經綜合評估國人赴陸、港、澳持續存有人身安全風險，繼新冠肺炎疫情之後，繼續維持黃燈警示燈號（特別注意旅遊安全並檢討應否前往），警示內容與美國務院近日發布之旅遊警示第3級「重新考慮前往（Reconsider travel）」相當。陸委會官網亦新增警示文字，特別加強提醒國人審慎思考赴陸港澳可能發生之人身安全風險。

陸委會指出，從今年4月26日中共修訂《反間諜法》起，以及香港屢傳拘捕檢控案例，陸委會今年5月起迄至6月底，已4次透過記者會提出警示；另持續透過網路社群平台等多次提出提醒，並整理數種可能觸犯中方有國家安全疑慮的態樣，呼籲國人前往陸、港、澳前應審慎評估及注意人身安全風險。

而美國國務院也認為中國大陸存在「任意執法、缺乏正當法律程序的禁止出境、拘留、以及中共當局以廣泛自由裁量權，拘留和起訴被控間諜活動的外國人」等情形，故美國政府於美東時間6月30日更新對美國公民的旅遊警示為第3級「重新考慮前往」（Reconsider travel）。

陸委會呼籲國人於赴陸港澳前，可多加利用國人赴陸動態登錄系統、國人赴港澳動態登錄系統，以利政府及時聯繫及提供協助；遇有急難事件，亦可撥打海基會緊急服務專線（02-25339995），或陸委會香港（852-6143-9012）、澳門（853-6687-2557）辦事處24小時緊急聯絡電話，以獲得相關資訊與服務。