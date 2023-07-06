住展雜誌企研室經理成采錡表示，由於此次平均地權修法討論以來，各業者已採取減少純預售推案、改小建案產品坪數、建案改先建後售等措施因應，平均地權新制實施前夕，6月北台灣新建案市場表現淡定，人氣甚至小幅度上升，但多數建案議價空間有限，整體買氣仍不佳。

下半年房市趨於保守，業者謹慎推案，6月北台灣預售屋推案量跌至500億元以下，6月完工釋出的新成屋戶數約3百戶。雖說市場買氣仍低迷，但業者考量營建成本及未來建築法規、經營環境變化，不輕易在成交價格上讓步，使6月北台灣新建案平均議價率降至10.5％左右，對應指標分數今年來首次變動。

成采錡指出，7月平均地權新制上路後，之前仍有一定比例買盤為投資客的新北、桃園低總價建案，短期人氣及買氣將出現明顯下修，後續就得看業者能否以區域發展題材，爭取首購族青睞，穩住銷量。至於為何新制上路前夕，投資買盤未完全消失？經市調了解，原因之一為今年第二季桃園部分重劃區租屋市場熱度提升，投資置產客看準區域未來工作人口增加，加碼布局產業園區周邊的小宅產品，顯示新制雖沒能團滅投資客，但已讓投資客計畫轉行當包租公。