中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅，今天會見日本國際貿易促進協會會長、前外相河野洋平時指出，中日兩國關係處在新的關鍵節點，日本近年來在台灣問題上出現一系列消極動向，有人鼓吹「台灣有事就是日本有事」，這很荒謬，也很危險，日本各界應高度警惕。

王毅敦促，日本堅守四個政治文件確定的原則，以史為鑑，堅持走和平發展道路，落實好互為合作伙伴、互不構成威脅的政治共識，共同維護亞洲來之不易的和平穩定局面；他希望河野洋平和日本國貿促進協會，堅定合作信心，反對脫鉤斷鏈，為中日關係改善發展作出新貢獻。

據中國外交部發布，河野洋平表示，過去的歷史不應被淡忘，當年的情懷應當得到傳承，做出的承諾應當得到堅守。放眼長遠，就能找到克服困難的辦法。企業界普遍不認同將經濟問題政治化，脫鉤斷鏈不符合任何一方利益。雙方應為推動日中關係改善發展和亞洲合作作出共同努力。