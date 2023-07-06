台北市衛生局7月初接獲通報，16位民眾6月底在曾獲米其林推薦「田園海鮮餐廳」用餐後，有4人陸續發生噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛症狀並至醫院就醫。經調查，發現該餐廳有8項衛生缺失，已要求7月8日前改善，複查不合格將依法開罰6萬元以上罰鍰。另外，約2周可判斷是否為食品中毒事件，如屬實可開罰6萬元以上、2億元以下罰鍰。

衛生局表示，餐廳現場查有食材未墊高直接置於地面、員工食物及飲料未專區放置、製作食物人員未配戴帽子、食材未覆蓋、未有食品作業人員體檢報告、食材和洗碗精未分區放置、抽油煙機不潔、病媒消毒資料未能立即提供等8項衛生缺失，已要求業者於7月8日前改善，複查不合格將依違反《食品安全衛生法》開罰6萬元以上罰鍰。

衛生局表示，為了要判定是否為食品中毒案件，病患及餐廳環境檢體已檢驗，最快2周後可進行研判，如確認為食品中毒案件，將依違反《食品安全衛生管理法》第15條，處業者6萬元以上、2億元以下罰鍰。

衛生局補充，有接獲民眾陳情6月29日有另外20人前往用餐發生身體不適症狀，但目前未接獲醫療院所通報。

田園海鮮餐廳吳姓負責人表示，目前正在聯繫當天用餐消費者，確認每人用餐、健康狀況及受影響人數，並陸續退款全額餐費、負擔醫藥費，並視情況給予3600元慰問金。如有消費者因此無法出勤，也會按比例賠償薪資。

至於可能是哪項餐點有問題？吳姓負責人表示，當初判斷可能是龍蝦三明治的貨源有問題，但所有餐點已經送驗，待結果出爐，再判斷哪些餐點有問題較合適。

衛生局食品藥物管理科長陳怡婷表示，消費者當天聚餐吃合菜，目前無法知道是哪一道餐點出問題，屆時病患及餐廳環境檢體檢驗報告出爐才能判斷。