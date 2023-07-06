上月各項打擊數據高漲的二刀流猛將大谷翔平，自從一次指甲斷裂後，不僅打擊，就連投球狀況也深受影響，今（6日）面對教士再度迎來整場安打掛零的窘境，連續3場比賽無安打寫下本季最長紀錄，天使最後以3比5落敗，系列賽遭教士橫掃。

「神鱒」卓奧特（Mike Trout）因傷缺席，大谷翔平回到中心打線打第三棒，前3個打席都找上「剋星」柯朗沃斯（Jake Cronenworth）的手套，昨役大谷翔平先發登板，柯朗沃斯從他手中敲出3支長打，包含1支全壘打。最後一個打席大谷敲出三壘小飛球出局，4次打擊都未能把球打穿內野。

天使3局上由擔任第4棒的艾戴爾（Jo Adell）敲回超前分，一度以2比1領先，教士下半局還以顏色追平，天使先發投手山多沃（Patrick Sandoval）退場後，接手的3位牛棚無法維持局面，各被打出1安失1分，天使7上搶回1分仍無用，最終苦吞3連敗。

大谷翔平在7月份只敲出1支安打，單月打擊率0.056，雖然目前還沒有人能威脅美聯全壘打王寶座，但大谷翔平打點數已遭遊騎兵賈西亞（Adolis Garcia）超前，打擊率也再度跌破3成。天使將在沒有神鱒的情況下，在明星賽後接連面臨外卡競爭對手太空人和洋基的挑戰，一不小心可能掉出爭取外卡的行列。