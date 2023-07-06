雲林縣古坑鄉截至6日累計出現15名登革熱確診案例、5例疑似重症，雲林縣的登革熱病毒株是印尼株，雲林縣衛生局自今日起鼓勵機構帶外籍移工快篩。雲林縣長張麗善再次呼籲，非法移工盡速接受快篩，絕不會有罰則、遣送。

雲林縣衛生局指出，雲林縣5日新增8例登革熱確診案例，均為7月1日、2日通報的疑似個案，目前確診累計15例，分別居住在古坑鄉東和村3例、高林村1例、荷苞村8例、古坑村1例、水碓村1例、斗六市鎮南里1例，斗六市鎮南里病例桐花公園旅遊史。

衛生局長曾春美指出，成大斗六分院收治5名疑似重症病患，1例洗腎患者轉到台大雲林分院；民眾如有登革熱疑似症狀可到全縣6大醫院快篩，有重症再到臺大雲林分院，該院病床匱乏，目前待床數42床。

曾春美表示，本縣病毒株是印尼株，有可能是去過印尼旅遊或是從印尼來的人感染，今（6日）開始請一些有移工的機構載他們出來快篩。該局也請示疾管署開放古坑鄉周邊斗六市、斗南鎮、大林鄉基層診所也提供快篩服務。

古坑登革熱疫情拉警報，陸軍化學兵群5日到古坑會勘，原定明（6日）進駐古坑消毒，但傳出人力不足，必須延至下周。

曾春美強調，登革熱確診者本身不會傳染，須有俗稱「花腳蚊」的白線斑蚊和埃及斑蚊叮咬媒介傳播病毒，從源頭斷絕病媒蚊相當重要。

雲林縣長張麗善呼籲民眾務必做好積水容器巡、倒、清、刷；外籍移工不論合法、非法都盡速出來快篩，絕對不會有罰則。