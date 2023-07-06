35歲的王姓外送員趕著送餐時不慎掉落了12萬元現金，警方幫助他找回後，他也相當感謝。（台中市第五分局提供／馮惠宜台中傳真）

文昌派出所警員，接到報案後，他們立即趕到崇德與青島路口的現場。（台中市第五分局提供／馮惠宜台中傳真）

35歲的王姓外送員趕著送餐時不慎掉落了12萬元現金，幸好警方的幫助讓他能夠找回失物。台中市北屯區文昌派出所日前獲報在崇德與青島路口發現大量的現金散落在地上，警方將每張散落的鈔票一一拾起，經調閱監視器找到王男，王男說這是自己辛苦賺來的錢，幸好找回來，不然可能要送上2000趟才能賺回來。

文昌派出所警員林旻谷和陳宗麟7月4日負責巡邏執勤，接到報案後，他們立即趕到崇德與青島路口的現場。在車流繁忙的情況下，他們仔細地將地上和安全島上的鈔票一一拾起，然後返回派出所調閱監視器。透過監視器的影像，他們發現這些鈔票很可能是一名35歲的外送員在趕著送餐時闖紅燈後不慎掉落的。

警方立即通知這名外送員王姓男子前來派出所做進一步說明，王男到達派出所後，他提供了自己機車後方的行車紀錄器。他解釋說這些現金是他早上在市場賺來的辛苦錢，他本打算趕快去銀行存款，然後趕著繼續去外送，才導致現金掉落。

他非常感謝警方將他辛苦賺來的錢找回，在確認了行車紀錄器和監視器的影像後，警方將這12萬多元的現金歸還給了王男，他離開時心滿意足地離開派出所。