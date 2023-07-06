透過通訊軟體接洽詐團假觀光，香港籍車手竟是女裝大佬。

新北市板橋警分局員警本月4日凌晨府中捷運站周邊巡邏時，發現一對男女看見警察就跑，員警追上攔查，2人坦承擔任詐騙集團車手，員警清查身分，驚見外貌是女性的竟是香港籍30歲黃姓男子，黃男表示，他平常都是女性裝扮，在香港從事美容美甲工作，並非刻意喬裝成女子。警方查扣26萬5000元贓款，依法將2人帶回偵辦，訊後依詐欺罪嫌移送檢方。

警方調查，黃男透過telegram通訊軟體與詐騙集團上游接洽，以觀光名義申請來台，且由集團提供住宿費、以每日1萬5000至2萬元代價從事詐騙車手。警方從2人身上查扣張提款卡、2支手機及剛從ATM提領的26萬5000元現金。偵訊後，全案依法送辦並持續向上溯源。

板橋分局長黃南山提醒，歡迎其他國家民眾來台觀光旅遊，但切勿從事不法活動，民眾求職時應審慎確認工作內容，勿受詐騙集團高薪誘騙，從事不法詐欺行為而身陷囹圄。