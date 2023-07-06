原住民升學優待制度在學生社群引發討論，台灣科技大學近期舉辦「議題桌遊」活動，以桌遊討論多元族群、性別及文化等議題，並引導師生討論和互相理解，建構友善校園氛圍。

在活動當中，共釋出3個開放式問題，首先是「為不同族群塑造出鮮明的特定印象，是否有助於族群間的互動關係？」，再者是「同志是否可以參與文化、扮演傳承傳統文化的角色？例如：原住民族文化中，有些是男性狩獵、女性織布的傳統，將不再限制性別文化規範」，最後是「以歷史的觀點來審視，是否得以為原住民族於升學體制中享有優待性差別待遇的依據？」。

負責帶領活動進行的原民講師Lahok Ciwko表示，非原住民同學擔心討論時冒犯原住民同學而較少表達；原住民同學似乎也因為在不熟悉的環境中，不太願意表達自己的經驗與想法。跨族群背景的成員討論族群議題的焦慮感，可能是長期的族群不理解、缺少交流造成的陌生感，因此需要創造安全表達環境的方式。

Lahok Ciwko認為，故事是撼動政策的工具，社會往往使用不夠完整的方式來理解原住民族處境與議題，因此希望透過這次的經驗，讓大家有機會練習說自己的生命經驗，傾聽他人的分享與交流、練習，因為不熟悉造成的冒犯道歉，並且保持謙遜地向他人請教。相信關係會因為持續對話而更加堅韌，一起創造更為族群友善的社會氛圍。

身為泰雅族人的應用外語系大四生黃妤潔表示，在大學以前，對自己原住民身分相當疏離，因為升學優待政策，得以進入台科大，讓她深思是否不應有這項優惠。但後來深入了解到，這項升學優待，是外加名額，不會造成教育資源排擠，也不影響非原住民學生升學名額。讓她逐漸鬆動原本排斥的標籤化身分，在原住民青年社團認識了許多比一般生優秀的原住民學長姐。

透過這次桌遊活動，她在討論中瞭解，傳統文化部落的家父長制下，原住民族對多元性別議題比非原住民更保守。另外，也更釐清之前對原住民族升學優待的看法，黃妤潔認為，偏鄉原住民族的確需要這項政策，提升原住民族普遍低社經地位的處境，她也在暑假期間投入幫助花蓮原住民小學生的營隊活動。

應用科技研究所博士班四年級的非原住民生李同學指出，他原本認為「原住民」一詞是區別化的標籤，有礙族群融合；對原住民同學能夠有優惠也感到羨慕。但在活動中，深入的討論讓他思考議題，發現原本想法的不足，他原本以為原民部落會絕對地排斥多元性別議題，但在分享中發現，已有部落開始採共識決，議題能見度越來越高，並且能接受多元的想法。他也覺得，台科大的學生非常多元，在解決語言隔閡後，原民議題的討論納入外籍與新住民同學，討論起來會更加豐富。