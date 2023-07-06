根據今天公布的新研究，被歸類為過重但不肥胖的人，死亡風險並不會比較高；研究作者認為，長期以來作為標準醫學測量工具的「身體質量指數」（BMI）不算很好的健康指標。

這項研究結果發表在「公共科學圖書館期刊」（PLOS ONE）。目前無論是富裕國家或貧窮國家，各國人口體重都愈來愈重；在美國，超過70%的成年人被定義為過重或肥胖。

在19世紀，一名比利時數學家首次提出「身體質量指數」，計算方法是將體重除以身高的平方，後來愈來愈多人認為這項指數是衡量個人健康的簡易工具。

這項研究的主要作者是美國羅格斯大學（Rutgers University）醫學院醫師維薩里亞（Aayush Visaria），他告訴法新社：「我認為，大家真正應該從（這項研究）知道的是，身體質量指數本身不是很好的健康指標。」

他說，測量腰圍或掃瞄骨質密度、體脂肪和肌肉質量等，也應該用來作更整體的解釋。

蓄積過多脂肪仍然會增加罹患心臟病、中風和糖尿病等各種疾病的風險。

維薩里亞又說：「我見過身體質量指數完全相同的一些患者，他們的代謝和健康影響截然不同，所以我想進一步調查這一點。」

此前有關體重和死亡率之間關聯的研究，所得出的結果並不一致也不確定，且大多只關注非拉丁裔的白種成年人。

調整其他變量後的結果顯示，身體質量指數在25至30之間、被歸類為過重的人，死亡風險並沒有比指數在22.5至24.9之間的人更高。

不過，身體質量指數低於20與大於或等於30（定義為肥胖）的人，死亡風險顯著上升。

舉例而言，身體質量指數達40以上（即第3級肥胖）、但從未吸菸且沒有心血管疾病或非皮膚癌病史的人，其死亡風險是指數位於平均值的人的兩倍多。

英國「四方研究所」（Quadram Institute）生物統計學家薩瓦（George Savva）說：「這是樣本具有代表性的一項大型研究，這很好。」

薩瓦說：「就我所見，作者在分析死亡率與體重基準狀況之間的關聯上做得很好。」