投資客未被團滅！？據專業市調機構6日最新調查顯示，平均地權條例新制上路之前，房市出現一波人氣、買氣回升的現象，還是有置產性買盤趕在7月1日之前進場買房，準備以後當包租公；不過7月1日上路之後，專家預期，投資客正式退場，房市人氣、買氣恐怕將面臨明顯的量縮。

最近房市連月來出現建商推案謹慎、步步為營，推案量縮，但來客量、成交量，卻逆勢攀升的弔詭現象。

據今天最新出爐的住展雜誌「住展風向球」顯示，2023年6月分數43.4分，分數較5月（43分）微增0.4分，對應燈號維持綠燈。風向球六大構成項目呈現「二升、三平、一降」，其中議價率、來客組數分數上升，新成屋戶數、待售建案個數、成交組數分數持平，預售屋推案量分數下滑。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，由於此次平均地權修法討論以來，各業者已採取減少純預售推案、改小建案產品坪數、建案改先建後售等措施因應，平均地權新制實施前夕，6月北台灣新建案市場表現淡定，人氣甚至小幅度上升；但是，多數建案議價空間有限，買賣雙方難在價格上取得共識，整體買氣仍不佳。

在推案量方面，住展調查指出，下半年房市趨於保守，業者謹慎推案，6月北台灣預售屋推案量跌至500億元以下，單一案量逾15億元以上的指標案，為台北市-中正「恆悅植心苑」、北投「夏沐時」及「達麗天蒔」、大同「國王雙子星」、松山「將捷行書」、大安「永陞韶華-華年」、文山「象山主人」；新北市-三重「益欣湛陽」、「自由綠洲」；桃園市-桃園「青和大綻」、龜山「大亮波波」；新竹市東區「金弘天希」及新竹縣-新豐「富宇明星綻」等案。

在新成屋推出戶數方面，住展調查顯示，6月完工釋出的新成屋戶數約3百戶，單一案量逾15億元以上的指標新案為台北市-大安「冠德安沐居.」及桃園市-蘆竹「葛里法銀駒」。

在議價率方面，住展指出，雖說市場買氣仍低迷，但業者考量營建成本及未來建築法規、經營環境變化，不輕易在成交價格上讓步，使6月北台灣新建案平均議價率降至10.5％左右，對應指標分數今年來首次變動。

至於代表市況的成交與來客組數，其中來客量，6月住展風向球追蹤的指標建案，每週平均約為24.6組，較5月23組，增加1.6組，月增6.96％。

而在成交組數方面，6月住展風向球追蹤的指標建案，每週平均約2.7組，較5月的2.6組，僅增加0.1組，月增3.85％。

至於為何新制上路前夕，投資買盤未完全消失？成采錡表示，經市調了解，原因之一為今年第二季桃園部分重劃區租屋市場熱度提升，投資置產客看準區域未來工作人口增加，加碼布局產業園區周邊的小宅產品，顯示新制雖沒能團滅投資客，但已讓投資客計畫轉行當包租公。