亞德客自結6月合併營收人民幣5.92億元、年增13.36％，折合新台幣25.42億元、年增10.16％。第二季合併營收人民幣18.3億元、年增約13％，折合新台幣80.02億元、年增約11％。上半年合併營收人民幣33.84億元、年增9.12％，折合新台幣149.08億元、年增8.57％。亞德客指出，能源、照明設備、通用設備及包裝機械等產業6月出貨有較高的增長率。

亞德客表示，6月接單金額大於出貨，符合公司預期；儘管市場對景氣有雜音，不過亞德客對於氣動元件需求復甦趨勢的預期維持不變，整體市場需求係逐步趨向復甦，但不會是急速復甦。

亞德客指稱，第二季向來是氣動元件市場高峰，第三季需求會比第二季略降，假如大陸景氣慢慢復甦，亞德客下半年線性滑軌出貨又比上半年好，加上去年第三季比較基期較低，亞德客預期下半年營業額及營業額增長率有機會都優於上半年，樂觀看待下半年營運。