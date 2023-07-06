中國大陸外交部駐港公署發言人6日指摘加拿大外交部、歐盟外交與安全政策高級代表以及美歐個別政治人物妄議香港特區警方依法通緝和拘捕「反中亂港」分子，公然詆毀香港法治和人權狀況，汙蔑抹黑《香港國安法》，表示強烈不滿和堅決反對。

發言人指出，有法必依、違法必究是法治的核心要義，執法必嚴、除惡務盡是各國維護國家安全的通行做法。沒有一個國家會對內外勾連危害國家安全的行為坐視不理，沒有一個煽動仇恨分裂的犯罪分子可以逍遙法外。少數賣港求榮的首惡分子畏罪潛逃後，與外國反華政客勾連合流，企圖分裂國家、顛覆政權，肆意挑戰國家底線和法律紅線。本地亂港分子仍執迷不悟，為他們籌集「黑金」，發布煽動和港獨反動言論，違法犯罪事實確鑿。特區警方秉公執法，程序正當，是打擊危害國家安全犯罪的及時必要之舉，於法有據，無可指摘，不容置喙。

發言人指出，一些西方國家從不吝惜通過法律手段維護自身國家安全，立法數量之多、領域之廣、體系之完備、執法之嚴苛無人能及。他們在安全問題上抱持雙重標準，背後是根深蒂固的意識形態偏見和「以港遏中」的戰略迷思。這種以民主人權為名、行干預之實的政治操弄，是對法治精神赤裸裸的褻瀆和踐踏。

發言人強調，任何外部勢力的政治操弄和蠻橫干預，都動搖不了中方維護國家安全的堅定決心，損害不了香港繁榮穩定的大局，阻擋不了香港由治及興的歷史大勢。每一位香港同胞都絕不允許、絕不容忍「修例風波」的亂象再次上演，每一位香港同胞都會自發捍衛法治尊嚴、維護國家安全。民心不可欺、民意不可違，奉勸有關國家和政客認清事實、改弦更張，立即停止干預香港事務和中國內政，停止操弄「以港遏中」把戲。