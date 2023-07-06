2022年的九合一選舉，六都市長當選人分別為台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲及高雄市長陳其邁，本次任期已滿半年，《菱傳媒》6日分批公布六位直轄市長滿意度，《中時新聞網》特別一次列出六人數據供讀者了解，其中滿意度第一名是陳其邁高達74.65%，比起往年大幅進步。

依該民調，陳其邁的施政滿意度為74.65%，在六都中表現最好，市民在觀光旅遊、醫療環境及經濟就業上認可陳的表現，且與同媒體去年做調查相比較，今年陳的滿意度提高了12.91個百分點。其中市府推出系列補助推廣大型演唱會選定高雄舉辦，有高達72.96%市民表示非常同意與同意此政策能帶動高雄經濟，成績突出，也帶動整體滿意度。

盧秀燕的施政滿意度為62.72%，是藍營的六都市長中的第一名，再次證明其「中霸天」地位穩固，「媽媽市長」親民勤政形象更深入人心，市民對於盧在觀光旅遊、醫療環境及交通的施政最滿意，與同媒體去年做的成績相比也大幅提高10.48個百分點，顯示連任後不但毫不敢懈怠，更加倍認贏得肯定。

張善政的施政滿意度為50.34％；市民對於交通、治安及經濟就業的施政有感，而與前市長鄭文燦相比時，有41.71％的市民認為張表現較好，挺鄭的則有47.58％，兩人相差5.87個百分點。

黃偉哲的施政滿意度為47.09%，其在觀光旅遊、醫療環境、經濟就業上的努力受到市民認可，與同媒體去年做的成績為49.49%，今年小降2.41個百分點。

蔣萬安獲42.6％滿意度，台北市民尤其對於醫療環境、觀光旅遊及治安的施政有感，且與前市長柯文哲相比，有39.56％的台北市民認為蔣的表現叫好，挺柯的市民僅23.91％。

而以往總是「常勝軍的」侯友宜，此次施政滿意度為30.95％，市民對於侯在醫療環境、觀光旅遊及環保上的施政特別有感，不過此成績與同媒體去年做的68.28％相比，下降了37.33個百分點。