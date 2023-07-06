台北市立動物園大貓熊「圓仔」想用保育員準備的特製蛋糕，喜迎10歲生日。（動物園提供／蔡佩珈台北傳真）

台北市立動物園大貓熊「圓仔」享用保育員準備的特製蛋糕，喜迎10歲生日。（動物園提供／蔡佩珈台北傳真）

台北市立動物園大貓熊「圓仔」今天迎來10歲生日，保育員上午9時30分送上由鳳梨、胡蘿蔔、奇異果等食材製成的台北101造型生日蛋糕，遊客則唱起生日快樂歌，並大喊「圓仔我愛你」，正值假孕期圓仔推倒蛋糕後吃了幾口，便回到棲架休息。園方也剪輯回顧影片，與粉絲分享圓仔成長歷程。

台北市立動物園大貓熊「圓仔」享用保育員準備的特製蛋糕，喜迎10歲生日。（動物園提供／蔡佩珈台北傳真）

動物園長諶亦聰表示，大貓熊繁殖技術經常面臨「發情難、配種受孕難以及育幼成活難」3大難題。自大貓熊「團團」和「圓圓」2008年12月來到台灣，經歷多次人工授精，才讓「圓圓」在2013年7月6日產下183.4克的圓仔。

諶亦聰說，未料，圓仔出生當天意外受傷，歷經34天人工哺育，順利還給媽媽圓圓照顧，這故事感動全球許多民眾，也讓圓仔扛起代言瀕危物種保育的重要角色。

台北市立動物園大貓熊「圓仔」享用保育員準備的特製蛋糕，喜迎10歲生日。（動物園提供／蔡佩珈台北傳真）

動物園表示，大貓熊整合保育工作有成，讓國際自然保育聯盟IUCN得以在2016年宣布大貓熊保育等級從「瀕危」降為「易危」等級，讓全球投入大貓熊域外保育工作動物園來說，是一劑令人鼓舞的強心針，也足以作為動物園暨水族館界積極參與域內、域外整合保育的重要典範。

園方強調，圓仔10歲生日是台北動物園長期在大貓熊照養、醫療等專業技術精進的里程碑，相關的專業人脈與技術，已大幅嘉惠台北動物園照養的其他瀕危動物。圓仔的誕生，則為社會帶來溫馨和諧氛圍，並帶動以大貓熊圖像的文創內容產業發展。

動物園表示，圓仔10歲生日不只是大貓熊的生日，也為野生動物人工繁殖與哺育、域外保育研究、甚至推展Reverse the Red翻轉物種瀕危趨勢工作，帶來極大鼓舞。